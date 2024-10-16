На Курском направлении сейчас очень тяжелая ситуация даже без этих новых российских "чудо-дронов"

Россияне во временно контролируемой ими Курской области, где сложилась тяжелая ситуация, начали применять новые опасные FPV-дроны. Они неуязвимы к средствам радиоэлектронной борьбы, управляются через провода, как с ними бороться, пока неясно.

Об этом рассказал аналитик и соучредитель проекта DeepState Руслан Микула в эфире Radio NV. По его словам, на Курском направлении сейчас очень тяжелая ситуация даже без этих новых российских "чудо-дронов".

"Линия меняется по несколько раз в сутки, некоторые посадки переходят из рук в руки. В целом ситуация тяжелая. Силы обороны ввели дополнительные резервы для того, чтобы сдержать врага, ведь он за прошлый месяц накопил существенные силы", – сказал он.

Использование оккупантами новых беспилотников Микула назвал "очень плохой тенденцией". Сейчас ему неизвестно, как бороться с этими беспилотниками, есть ли у других специалистов идеи, он не знает.

"Враг применяет FPV-дроны, устойчивые к РЭБам. Соответственно, у них значительно выше коэффициент попадания, чем у обычных беспроводных FPVшек. Как сказал один десантник: "Это, по сути, ПТУРы нового поколения, когда FPV-дрон, связанный витой парой с точкой запуска, фактически нечувствителен к РЭБам". Поэтому враг применяет такой новый тип вооружения", — добавил он.

Тем временем российский чемпион мира по шахматам, оппозиционный политик Гарри Каспаров в интервью "Телеграфу" поделился мнением, что Курская операция началась в 2024 году, а не в 2023-м из-за нерешительности западных стран. По его мнению, именно США запретили Киеву атаковать Россию годом ранее.

"Телеграф" рассказывал о том, что на бои в Курской области отреагировал "президент" РФ Путин. Он экстренно созвал Совбез РФ, но ничего толкового не сказал. Прорыв государственной границы он назвал "неразборчивой стрельбой" и "масштабной провокацией Киева".

Напомним, что первые сообщения о переходе по украинским частям границы и наступлении вглубь территории Курской области появились в сети 6 августа. Через несколько часов в РФ признали этот факт и рассказали о первых потерях. Военный эксперт Павел Нарожный нашел три плюса для Украины от ситуации в Курской области.