На задании в Курской области трагически погиб украинский военный (фото)

Военному было всего 29 лет

В боях в Курской области России погиб украинский военный, младший сержант Канивец Богдан Романович. Прощание с ним состоится 15 октября в городе Охтырка.

Мужчина Служил командиром 3 стрелкового отделения 1 стрелкового взвода 1 стрелковой роты воинской части. Об этом сообщили в Охтырской городской территориальной общине.

Отмечается, что трагедия случилась 11 октября в результате подрыва автомобиля на противотанковой мине во время выполнения боевого задания в Курской области.

"Выражаем самые искренние соболезнования всем родным, близким, друзьям и побратимам, разделяем тяжелую боль страшной потери", — говорится в пресс-службе.

Церемония прощания состоится 15 октября на Успенской площади. Похороны и отпевания пройдут на Аллее памяти.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на войне погиб юный боец элитного отряда Игорь "Чака" Кусочек. На момент гибели ему было 20 лет. В составе бригады Игорь был минометчиком, храбро боролся за каждый метр свободы Украины и отдал свою жизнь во время огневого контакта с противником.