На завданні у Курській області трагічно загинув український військовий (фото)

Військовому було лише 29 років

У боях у Курській області Росії загинув український військовий, молодший сержант Канівець Богдан Романович. Прощання з ним відбудеться 15 жовтня у місті Охтирка.

Чоловік Служив командиром 3 стрілецького відділення 1 стрілецького взводу 1 стрілецької роти військової частини. Про це повідомили в Охтирській міській територіальній громаді.

Зазначається, що трагедія сталася 11 жовтня внаслідок підриву автомобіля на протитанковій міні під час виконання бойового завдання на Курщині.

"Висловлюємо найщиріші співчуття всім рідним, близьким, друзям та побратимам, поділяємо важкий біль страшної втрати", — йдеться у пресслужбі.

Церемонія прощання відбудеться 15 жовтня на Успенській площі. Похорон та відспівування пройдуть на Алеї пам’яті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на війні загинув юний боєць елітного загону Ігор "Чака" Кусочек. На момент загибелі йому було 20 років. У складі бригади Ігор був мінометником, хоробро боровся за кожен метр свободи України та віддав своє життя під час вогневого контакту із противником.