На війні опанував чотири професії: під Вовчанськом загинув студент Львівської політехніки (фото)

Проходив службу загиблий воїн в прикордонних військах

Львівщина попрощалася ще з одним героєм. Юрій Батюк був студентом Львівської політехніки, навчався на кафедрі зовнішньоекономічної та митної діяльності. Він загинув 29 серпня цьогоріч під час виконання бойового завдання біля Вовчанська на Харківщині.

Юнаку було лише 24 роки. Прощання з ним відбулося більш ніж через місяць після його загибелі — Львівська ОВА повідомила про церемонію прощання 3 жовтня.

Юрій народився 5 травня 2000 року в селі Стоянів, був студентом-заочником, вчився менеджменту. На початку повномасштабної війни став на захист України, служив на Сумщині, Донеччині, Волині, Харківщині.

За час служби побував і прикордонником, і піхотинцем, і помічником мінометника. Після другої травми став оператором дронів. За два роки повномасштабної війни отримав чимало нагород, серед яких "Золотий хрест", нагрудний знак "За мужності в охороні державного кордону" тощо.

Юрій Батюк

Нагороди Юрія Батюка

На кафедрі зовнішньоекономічної та митної діяльності Львівської політехніки повідомили, що юнак до вступу закінчив санаторну школу-інтернат. У 2021 році відслужив строкову службу і до лав Сил оборони приєднався у травні 2022 у складі Краматорського прикордонного загону. За час своєї служби отримав контузію та отруєння газом під Водяним на Донеччині, потім пошкодив руку. Після реабілітації повернувся на фронт.

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