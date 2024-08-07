"Нам это выгодно": эксперт указал на три плюса боевых действий на Курщине для Украины

Это облегчит ситуацию для Сумщины

С 6 августа внезапно обострилась ситуация в приграничной Курской области. Россияне заявляют, что туда якобы прорвались ВСУ, однако информации, кто именно там действует, нет. При этом рейды российских добровольцев, которые дестабилизировали бы ситуацию на Курщине, были бы выгодны для Украины.

Военный эксперт Павел Нарожный считает, что в интересах Украины, чтобы боевые действия на территорию РФ переносили именно российские повстанцы, и раньше устраивавшие рейды в приграничных областях, сказал он "РБК-Украина". В этом случае речь будет идти о внутренних проблемах РФ, а Украина получит от этого выгоду.

"Все абсолютно общины Сумской области, граничащие с границей РФ, обстреливаются. Там постоянно ведутся артиллерийские обстрелы. Более того, в 5-километровой зоне отселены какие-то города. Конечно, жители там остались, но большее количество отселено. К тому же по Сумам прилетают бомбы и тому подобное нам это выгодно, если боевые действия будут на территории 5-10 км от границы Украины", — пояснил Нарожный.

По его мнению, такое развитие событий даст жителям приграничья "дышать гораздо свободнее", обстрелов станет на порядок меньше. Кроме того, боевые действия в приграничной зоне со стороны РФ минимизируют попытки россиян наступать, а также позитивно отразятся на деятельности их ДРГ.

"Ибо им нужно будет пройти через "серую" зону, а это гораздо труднее. То есть это в любом случае обезопасит пограничные украинские населенные пункты", — резюмировал эксперт.

Как сообщал "Телеграф", поздно вечером 6 августа прогремели взрывы в городе Курчатов Курской области. Их слышали в районе Курской атомной электростанции.