Россияне признали прорыв границы и говорят о потерях: ситуация в Курской области накаляется (видео)

Пропагандисты говорят о возможной потере авиации

В Курской области России продолжаются боевые действия. Официальные источники изначально говорили о небольшом рейде и призывали "не раздувать панику", однако теперь им пришлось признать, что ситуация хуже, чем сообщалось.

Российское минобороны сообщило, что вечером 6 августа бои продолжаются. Там говорят, что с 8 утра в Курской области зафиксировали около 300 украинских военных, 11 танков и более двух десятков боевых бронированных машин.

"Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражают атаки и наносят огневое поражение по противнику в районе государственной границы и резервам на территории Сумской области", — сказано в сообщении.

Россияне говорят, что якобы к штурму были причастны бойцы 22-й механизированной бригады, однако в ВСУ подтверждений или опровержений этой информации не давали.

Издание NV со ссылкой на ГУР МОУ сообщало, что в этих действиях не участвуют бойцы РДК, которые ранее устраивали рейды на российские пограничные регионы.

Вместе с тем в Z-каналах сообщают, что в ходе перестрелок у россиян есть потери, в том числе и в авиации. Подтверждений этому пока нет.

В то же время в сети уже появляются видеозаписи, на которых видны пленные российские солдаты.

В местных каналах в то же время показывают кадры из Суджи (на видео есть нецензурная лексика).

Военный обозреватель Александр Коваленко в свою очередь сообщил, что если подобного рода прорыв сделали 300 человек, как говорят россияне, то это сулит стране-агрессору серьезными репутационными потерями. При этом он предположил, что если бы их было в 10 раз больше, то Суджа уже была бы в руках украинских войск.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 6 августа в сети стали появляться сообщения, что якобы Вооруженные силы Украины проникли в Курскую область России и на границе в результате разворачиваются бои. Пропагандисты заявили, что якобы ВСУ устроили "серьезную артподготовку" и намерены "увеличить давление", атакуя по направлениям Николаево-Дарьино – Дарьино и Суджа – Гоголевка.