"Прокси-война развивается": какие цели прорыва в Курской области и в чем позитивный момент

Эксперт считает, что в Курской области устроили бои сами россияне, которые хотят освободить от путинского режима свою страну

Ситуация, которая сейчас разворачивается в Курской области, куда якобы зашли войска, имеет положительные стороны. Благодаря боевым действиям, которые сместились на территорию России, враг может переместить часть войск с Харьковского направления.

Об этом "Телеграфу" рассказал военный эксперт Олег Стариков. Пропагандистские Telegram-каналы уже распространили информацию, что на территорию РФ зашли войска ВСУ, однако эксперт считает, что это были прокси-войска. То есть, сами россияне, которые хотят освободить от путинского режима свою страну.

"Кто туда зашел? Не наши войска, а прокси зашли. Это же прокси. Это же не Вооруженные силы Украины. Это прокси войска, которые выполняют задачи по линии спецслужб", — сказал Стариков.

Наш собеседник объяснил, что у этих действий есть несколько целей. Одна из них — перенести войну на территорию России.

"Одна из задач генерала Сырского (главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, — ред.) – перенести войну на территорию государства-агрессора. Первая задача – защита суверенитета и территориальной целостности. Вторая задача – перенести войну на территорию противника. Если переносишь войну на территорию противника с помощью своих сил, то это по одному можно смотреть — это связано с реакцией Кремля. Если нападение, то это может быть применение тактического ядерного оружия. А если это прокси войска, то есть граждане Российской Федерации, которые идут освобождать от режима Путина свою Родину, то это уже по-другому смотрится со стороны. Эта так называемая прокси-война сейчас развивается", — считает Стариков.

Также он подчеркнул, что перенести войну на территорию РФ — это стратегическая цель, а оперативная — то подобные действия могут отвлечь оккупантов на Харьковском направлении. То есть, чтобы войска, которые сейчас сосредоточены на северном фланге Харьковского направления, переместились в ту сторону.

"Чтобы ослабили (оккупанты, — Ред.) свои позиции на Волчанском направлении. ВСУ будет легче выдавить врага за территорию нашей страны. Логично? Логично. Это еще одна цель. Надо расширять фронт. Мы фронт и расширяем с помощью прокси", — подчеркнул собеседник.

Если надо переводить противовоздушную оборону. Раз переводится противовоздушная оборона, то самолеты-бомбардировщики, которые кидают КАБы, будут меньше защищены.

"А в связи с тем, что к нам поступило некоторое количество самолетов F-16 с ракетами воздух-воздух, то легче их можно подводить в низкой высоте к линии боевого соприкосновения. И что делать? Выбивать эти бомбардировщики и штурмовики", — подытожил Стариков.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 6 августа в сети стали появляться сообщения, что якобы Вооруженные силы Украины проникли в Курскую область России и на границе в результате разворачиваются бои. Пропагандисты заявили, что якобы ВСУ устроили "серьезную артподготовку" и намерены "увеличить давление", атакуя по направлениям Николаево-Дарьино – Дарьино и Суджа – Гоголевка.