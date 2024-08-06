"Проксі-війна розвивається": які цілі прориву в Курській області та в чому позитивний момент

Експерт вважає, що у Курській області влаштували бої самі росіяни, які хочуть звільнити від путінського режиму свою країну

Ситуація, яка зараз розгортається у Курській області, куди нібито зайшли війська, має позитивні сторони. Завдяки бойовим діям, що змістилися на територію Росії, ворог може перемістити частину військ з Харківського напрямку.

Про це "Телеграфу" розповів військовий експерт Олег Старіков. Пропагандистські Telegram-канали вже поширили інформацію, що на територію РФ зайшли війська ЗСУ, проте експерт вважає, що це були проксі-війська. Тобто самі росіяни, котрі хочуть звільнити від путінського режиму свою країну.

"Хто туди зайшов? Не наші війська, а проксі зайшли. Це ж проксі. Це ж не Збройні сили України. Це проксі війська, які виконують завдання по лінії спецслужб", — сказав Старіков.

Наш співрозмовник пояснив, що ці дії мають кілька цілей. Одна з них – перенести війну на територію Росії.

"Одне із завдань генерала Сирського (головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, — ред.) – перенести війну на територію держави-агресора. Перше завдання – захист суверенітету та територіальної цілісності. Друге завдання – перенести війну на територію противника. Якщо переносиш війну на територію противника з допомогою своїх сил, це по одному можна дивитися — це з реакцією Кремля. Якщо напад, це може бути застосування тактичної ядерної зброї. А якщо це проксі війська, тобто громадяни Російської Федерації, які йдуть звільняти від режиму Путіна свою Батьківщину, це вже по-іншому виглядає з боку. Ця так звана проксі-війна зараз розвивається", — вважає Старіков.

Також він підкреслив, що перенести війну на територію РФ — це стратегічна мета, а оперативна — такі дії можуть відволікти окупантів на Харківському напрямку. Тобто щоб війська, які зараз зосереджені на північному фланзі Харківського напрямку, перемістилися в той бік.

"Щоб послабили (окупанти, — Ред.) свої позиції на Вовчанському напрямку. ЗСУ буде легше видавити ворога за територію нашої країни. Логічно? Логічно. Це ще одна ціль. Треба розширювати фронт. Ми фронт і розширюємо за допомогою проксі", — підкреслив співбесідник.

Якщо треба переводити протиповітряну оборону. Якщо перекладається протиповітряна оборона, то літаки-бомбардувальники, які кидають КАБи, будуть менше захищені.

"А у зв’язку з тим, що до нас надійшла деяка кількість літаків F-16 з ракетами повітря-повітря, то легше їх можна підводити в низькій висоті до лінії бойового дотику. І що робити? Вибивати ці бомбардувальники та штурмовики", — підсумував Старіков.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 6 серпня в мережі почали з’являтися повідомлення, що нібито Збройні сили України проникли до Курської області Росії і на кордоні в результаті розгортаються бої. Пропагандисти заявили, що нібито ЗСУ влаштували "серйозну артпідготовку" і мають намір "збільшити тиск", атакуючи за напрямками Миколаєво-Дар’їно – Дар’їно та Суджа – Гоголівка.