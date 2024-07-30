У Курську видалася "вибухова" ніч: під удар міг потрапити важливий об’єкт ворога (відео)

Після вибухів у небі виник сильний спалах

Ніч на 30 липня у російському місті Курськ була неспокійною, там прогриміло кілька потужних вибухів. Курська область межує з Україною, з її території обстрілюють Сумщину, тож військові об’єкти там є законною ціллю для ЗСУ й туди нерідко "прилітає".

Відео нічних вибухів оприлюднюють місцеві пабліки. Їх було кілька і досить гучних – у машинах спрацювала сигналізація. За попередніми даними, міг бути приліт у районі аеропорту.

При цьому російська влада традиційно заявила, що "всі збили". Виконувач обов’язків губернатора регіону Олексій Смирнов повідомив, що вночі нібито було знищено "4 ракети ЗСУ" в небі над Жовтневим та Курчатівським районами.

Важливо мати на увазі, що російська влада регулярно подає спотворену інформацію. Тому реальна картина може кардинально відрізнятись від її заяв.

Як повідомляв "Телеграф", днем раніше, 29 липня, Центр спеціальних операцій "А" Служби безпеки України у співпраці з іншими складовими Сил оборони вразили низку тягових електропідстанцій у Курській області. Тому у росіян почалися перебої зі світлом.