У росіян перебої зі світлом: СБУ вдарили по електропідстанціях у Курській області

"Далі буде", — обіцяють Сили оборони

У Курській області було вражено низку тягових електропідстанцій. Через це у росіян почались перебої зі світлом.

Це результат роботи Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України (СБУ) у співпраці з іншими складовими Сил оборони. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України (ЗСУ).

СБУ і Сили оборони уразили електропідстанції у Курській області

"… Уражено низку тягових електропідстанцій російських загарбників в Курській області. Наявна інформація про роботу в області систем ППО противника та вибухи в районах щонайменше чотирьох підстанцій. Як результат, фіксуються перебої з електропостачанням в Понировському, Курському та Солнцевському районах Курської області", ― йдеться у повідомленні.

Генштаб зазначає, що російська промисловість, яка працює на війну в України, є законною ціллю для Сил оборони. Уражені об’єкти важливі для окупаційних військ. Тягові електропідстанції забезпечують роботу ворожої залізниці. Нею доставляють озброєння та боєприпаси для російських військових.

"Заходи з підриву воєнно-економічного потенціалу ворога продовжуватимуться до припинення загарбниками збройної агресії проти українського народу", ― пише Генштаб.

Для довідки: Курська область межує з Сумською. За даними 2011 року, в області проживає понад один мільйон 125 тисяч людей.

Курська область межує з Сумщиною

Зазначимо, що росіяни все частіше залишаються без світла. Нещодавно електрика зникла у Москві та Підмосков’ї через аварію на місцевій ТЕЦ.

Раніше "Телеграф" писав, що у Бєлгородській області загорілась підстанція. Пожежі передувала атака дронів.