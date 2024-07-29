В цю гру можна грати вдвох: в Росії безпілотники атакували об'єкти критичної інраструктури (відео)

У Міноборони РФ вже відзвітувались про "успішну роботу пе-ве-о"

У понеділок, 29 липня, жителям Росії було не до сну. Спочатку Курську та Орловську область атакували безпілотниками, а на ранок стало відомо що неспокійно було і у Воронезькій та Бєлгородській області.

Телеграм-канали країни-агресорки пишуть, що у Томаровці Бєлгородської області Росії вночі липня загорілась підстанція. Там зазначають, що це сталось нібито після атаки дронів.

Окрім цього, губернатор Воронезької області повідомив про збиття дронів над регіоном. Він зазначив, що внаслідок його падіння пошкоджено комунальний об'єкт. За інформацією російського губернатора, обійшлось без постраждалих.

Водночас у Міноборони РФ повідомили, що за ніч засобами ППО перехоплено та знищено 19 БпЛА над курською, 9 над бєлгородською, 3 над воронезькою, 5 над брянською та 3 над ленінградською областями.

Раніше "Телеграф" писав, що москвичі залишились без електрики. На тепловій електростанції (ТЕЦ) у російських Митищах (Московська область) сталась аварія. Також у Краснодарі жителі РФ виходили на мітинг. Жителі одразу кількох ЖК перекрили вулицю. Вони протестували проти відключення світла. Вони заявили, що вже понад добу сидять без електрики. У деяких з них також немає води. До демонстрантів приїжджав мер міста. Без затримань не обійшлось.