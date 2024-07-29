В эту игру можно играть вдвоем: в России беспилотники атаковали объекты критической инраструктуры (видео)

В Минобороны РФ уже отчитались об "успешной работе пе-ве-о"

В понедельник, 29 июля, жителям России было не до сна. Сначала Курскую и Орловскую область атаковали беспилотниками, а к утру стало известно, что неспокойно было и в Воронежской и Белгородской области.

Телеграммы-каналы страны-агрессорки пишут, что в Томаровке Белгородской области России ночью июля загорелась подстанция. Там отмечают, что это произошло якобы после атаки дронов.

Кроме этого, губернатор Воронежской области сообщил о сбитии дронов над регионом. Он отметил, что в результате его падения поврежден коммунальный объект. По информации российского губернатора, обошлось без пострадавших.

В то же время в Минобороны РФ сообщили, что за ночь средствами ПВО перехвачено и уничтожено 19 БпЛА над курской, 9 над белгородской, 3 над воронежской, 5 над брянской и 3 над ленинградской областями.

Ранее "Телеграф" писал, что москвичи остались без электричества. На тепловой электростанции (ТЭЦ) в российских Мытищах (Московская область) произошла авария. Также в Краснодаре жители РФ выходили на митинг. Жители сразу нескольких ЖК перекрыли улицу. Они протестовали против отключения света. Они заявили, что уже более суток сидят без электричества. В некоторых из них тоже нет воды. К демонстрантам приезжал мэр города. Без задержаний не обошлось.