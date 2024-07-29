Минус еще одна электростанция: дроны посетили Орловскую область РФ

Российские власти в этом случае тоже начали врать о "сбитии" беспилотников

Ночью с 28 на 29 июля не только Курская область России "принимала посетителей". Беспилотники также атаковали Орловскую область, в результате ударов повреждения получила местная электростанция.

Об этом сообщили местные и общероссийские информационные каналы. Губернатор региона Андрей Клычков уже публично соврал, что российская противовоздушная оборона якобы сбила два украинских беспилотника.

При этом губернатор признал, что в результате "сбития" было зафиксировано повреждение на местной электростанции. Клычков также заверил, что оперативные службы якобы уже занимаются "устранением последствий".

Между тем, в сети уже появилось видео атаки беспилотников. Он прекрасно иллюстрирует, как на самом деле российские террористы удачно "сбили" беспилотники, атаковавшие регион ночью.

Как сообщалось ранее, 27 июля появилась информация о том, что дроны ГУР Минобороны атаковали три российские авиабазы, которые используются для запусков стратегических бомбардировщиков. Помимо аэродрома "Оленья" в Мурманской области, взрывы также прогремели на аэродромах "Энгельс" в Саратовской области и "Дягилево" в Рязанской.

Как сообщал "Телеграф", во временно оккупированном Крыму в ночь на 26 июля прогремели многочисленные взрывы. Досталось Евпатории, Сакам и Новофедоровке: там были слышны взрывы, работала российская противовоздушная оборона, а судя по опубликованным видео, были прилеты по российским военным объектам.