Курская область не спит: на регион массово налетели беспилотники, есть попадания (видео)

Российские власти уже заявили, что "все сбито", но на самом деле это не так

Курская область России ночью с 28 на 29 июля оказалась под атакой большого количества беспилотников. Несмотря на традиционную ложь российских властей про "сбитие", местные каналы пишут совсем другое – есть попадания по инфраструктуре.

Об этом сообщили местные каналы и исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов. Последний традиционно начал врать, что российская противовоздушная оборона якобы сбила 12 украинских дронов самолетного типа в Обоянском и Медвенском районах Курщины.

Однако местные каналы со ссылкой на очевидцев пишут совсем другое. Так, на видеозаписях можно увидеть пролеты беспилотников, а также услышать громкие взрывы, ярко демонстрирующие, как на самом деле россияне "все сбили".

На одном из видео очевидец говорит, что беспилотники попали в местную подстанцию: кстати, на части территории региона пропал свет. Также из комментариев известно про еще одно попадание – в вышку связи, в результате чего в регионе ухудшилась ситуация с мобильным интернетом.

Как сообщалось ранее, 27 июля появилась информация о том, что дроны ГУР Минобороны атаковали три российские авиабазы, которые используются для запусков стратегических бомбардировщиков. Кроме аэродрома "Оленья" в Мурманской области, взрывы также прогремели на аэродромах "Энгельс" в Саратовской области и "Дягилево" в Рязанской.

Как сообщал "Телеграф", во временно оккупированном Крыму в ночь на 26 июля прогремели многочисленные взрывы. Досталось Евпатории, Сакам и Новофедоровке: там были слышны взрывы, работала российская противовоздушная оборона, а судя по опубликованным видео, были прилеты по российским военным объектам.