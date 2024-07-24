В Харькове прогремели взрывы: россияне обстреляли город ракетами

Харьков находится под ракетной атакой террористов

Российские террористы утром 24 июля обстреляли Харьков, в городе гремели взрывы. Предварительно, по данным мониторинга, террористы нанесли по городу удары баллистическими ракетами "Искандер".

О взрывах предупредил мэр города Игорь Терехов. Информацию подтвердил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В частности, оба написали, что Харьков находится под ракетной атакой террористов. Глава Харьковской ОВА призвал местных жителей не покидать укрытие к отбою. Чуть позже террористы нанесли повторные удары по городу.

Отметим, что перед этим стало известно о фиксации разведывательного беспилотника террористов над городом. Через полчаса после этого террористы нанесли ракетный удар по Харькову. По данным Терехова, от атаки пострадала промышленная зона.

"Первый удар по Харькову пришелся в промышленную зону одного из районов города. По пострадавшим и разрушениям информация уточняется", — написал он.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что 3 июля в Харькове в 16:02 прогремели мощные взрывы. Были зафиксированы по меньшей мере три удара КАБами в Киевском районе областного центра.

Ближе к вечеру воскресенья, 30 июня, российские оккупанты сбросили на Харьков авиабомбу. В результате там было разрушено здание "Новой почты".