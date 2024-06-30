Оккупанты разрушили здание "Новой почты" в Харькове: в прокуратуре показали фото и видео последствий

Здание получило существенные повреждения

Ближе к вечеру воскресенья, 30 июня, российские оккупанты сбросили на Харьков авиабомбу. Из-за этого там было разрушено здание "Новой почты".

Деталями происшествия поделилась пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в своем telegram-канале. Сообщается, что в настоящий момент известно об одном погибшем и девяти пострадавших, среди которых есть ребенок.

Следствие установило, что россияне запустили боеприпас ФАБ-500 с УМПК около 16:30 из района населенного пункта Нижний Ольшанец, что в Белгородской области.

"Авиабомба упала в нескольких метрах от помещения отделения "Новой почты" в Слободском районе. Возник пожар. Погиб мужчина, еще девять человек получили травмы, в том числе восьмимесячный мальчик", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что взрыв уничтожил несколько гражданских автомобилей, а на фото с места происшествия заметно, что соседние здания получили существенные повреждения.

Как сообщалось ранее, 30 июня россияне также нанесли ракетный удар по Киеву, после чего было зафиксировано падение обломков в Оболонском районе. Согласно информации местных пабликов, обломки повредили многоэтажный жилой дом