Окупанти зруйнували будівлю "Нової пошти" у Харкові: у прокуратурі показали фото та відео наслідків

Будівля зазнала суттєвих пошкоджень

Ближче до вечора неділі, 30 червня, російські окупанти скинули на Харків авіабомбу. Через це там було зруйновано будівлю "Нової пошти".

Деталями пригоди поділилася пресслужба Харківської обласної прокуратури у своєму telegram-каналі. Повідомляється, що зараз відомо про одного загиблого та дев’ятьох постраждалих, серед яких є дитина.

Слідство встановило, що росіяни запустили боєприпас ФАБ-500 з УМПК близько 16:30 з району населеного пункту Нижній Ольшанець Бєлгородської області.

"Авіабомба впала за кілька метрів від приміщення відділення "Нової пошти" у Слобідському районі. Виникла пожежа. Загинула людина, ще дев’ятеро людей отримали травми, зокрема восьмимісячний хлопчик", — йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що вибух знищив кілька цивільних автомобілів, а на фото з місця події помітно, що сусідні будівлі зазнали суттєвих пошкоджень.

Як повідомлялося раніше, 30 червня росіяни також завдали ракетного удару по Києву, після чого було зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі. За інформацією місцевих пабліків, уламки пошкодили багатоповерховий житловий будинок.