Росіяни атакували Київ ракетами: пошкоджено житлову багатоповерхівку (фото, відео)

Під час тривоги перебувайте у безпечних місцях

Ввечері, 30 червня, у Києві та низці північних областей оголошено про повітряну небезпеку. Тривога розпочалася о 19:22.

UPD: Внаслідок російського ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі Києва. Згідно з інформацією місцевих пабліків, уламки пошкодили багатоповерховий житловий будинок. Інформація щодо можливих руйнувань та потерпілих уточнюється.

За попередньою інформацією, звернень від потерпілих не було. На місці інциденту чергують лікарі.

Про небезпеку для мешканців столиці та інших регіонів повідомляли Повітряні Сили України у своєму Telegram. Під час повітряної тривоги перебувайте в укриттях або умовно безпечних місцях.

"Ракети на південний схід від Чернігова продовжують курс на Київ!" — наголошується в повідомленні.

О 19:32 моніторингові канали повідомили про вибухи у Києві. Попередньо — працює українська ППО.

Київські пабліки діляться у своїх каналах світлиною, на якій видно задимлення. Попередньо повідомляють про збиття ракети "Іскандер".

В мережі з'явилася інформація про те, що в Оболонському районі Києва розпочалася пожежа після вибуху. Усі служби нині їдуть на місце події. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у своєму Telegram.

О 19:52 у Києві та північних областях країни пролунав відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що росіяни всю ніч тероризували Україну "шахедами": їх збивали у шести областях. Обстріл здійснили в ніч проти 29 червня.