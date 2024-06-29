Під час тривоги у Запоріжжі пролунали вибухи: ворог міг атакувати місто балістикою

Відбій повітряної тривоги дали о 15:03

Після 14:30 у суботу, 28 червня, під час повітряної атаки у Запоріжжі пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу", — попередили у ПС о 14:28.

Про вибухи у Запоріжжі о 14:32 повідомило "Суспільне". Моніторінгові канали написали про атаку Запоріжжя балістичними ракетами.

"Вогонь корегується за допомогою розвідувального БпЛА. Загроза залишається до відбою", — йдеться у повідомленні.

В мережі пишуть, що за попередніми даними Запоріжжя могло бути атаковано балістичною ракетою "‎Іскандер-М". "Іскандер" – це вид балістичної ракети малої дальності, розроблених в Росії. Швидкість польоту "‎Іскандер-М" — до 7 500 км/год.

Як повідомляв "Телеграф", вечері у п’ятницю, 29 червня, росіяни ракетами вдарили по дев’ятиповерхівці у Дніпрі, зруйнувавши верхні поверхи. Рятувальники всю ніч розбирали завали, станом на ранок 29 червня було відомо про загиблого та 12 постраждалих, зниклими вважалися 5 людей.