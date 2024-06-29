Росіяни всю ніч тероризували Україну "шахедами": їх збивали у шести областях

Повітряна тривога була довгою

В ніч на суботу, 29 червня, росіяни атакували Україну безпилотниками. Вони використали 10 "шахедів" й всі їх збили воїни нашої протиповітряної оборони.

Про це у Telegram повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук. Він уточнив, що ворог запустив "шахеди" з території Росії, району Приморсько-Ахтарська.

"В результаті бойової роботи винищувальною авіацією, зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України усі 10 "шахедів" збито в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що повітряна тривога у зв'язку з активністю ворожих БПЛА тривала з 22 вечора 28 червня практично до 6 ранку 29. Крім того, незадовго до третьої години ночі ворог здійснив пуски керованих авіаційних бомб на Харківщині.

Як повідомляв "Телеграф", 28 червня ввечері росіяни вдарили по Дніпру. Пошкоджено дев'ятиповерхівку, сталося руйнування кількох поверхів. Відомо про загиблого та 12 постраждалих. Станом на ранок 29 червня зниклими вважаються 5 людей.