Не залишилося ні цеглинки: мешканці будинку в Дніпрі розповіли подробиці удару (відео)

Мешканці будинку кажуть, що дивом залишилися живими після удару

Жителі Дніпра поділилися своїми історіями після прильоту ракети по житловому будинку. Багато хто з них втратив дах над головою, а квартири інших дивом сильно не постраждали.

Про це містяни розповіли журналістам. Станом на 21:50 відомо про 12 постраждалих місцевих жителів.

"Вже 12 постраждалих у Дніпрі. Шестеро – у лікарні. Серед них – вагітна жінка. Її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Пацієнтці надають усю необхідну медичну допомогу", – повідомив голова Дніпровської ОВА Сергій Лисак.

Одна з постраждалих – дівчинка Аліса. Єдине, що вона пам’ятає — це крики "Чи є хтось живий?". Під час удару вона знаходилася в коридорі власної квартири, як раптом за кілька метрів від неї завалилася частина будинку. Дівчинка довго не могла одужати від стресу, і усвідомити те, що до своєї кімнати вона більше не повернеться.

"Ми з бабусею та дідусем вийшли в коридор, нас покликала мама. Потім ба-бах і двері впали, пішов запах гару та пил, я впала на підлогу. Мене намагалися підняти, але мені було страшно, я плакала... У нас було дві двері, одну вибило — вона лежала на підлозі, а першу вхідну не змогли відкрити, її різали болгаркою ... Я не знаю, де спати, мені страшно, що я не повернуся додому, я не знаю, що мені робити", — каже Аліса.

Ольга та Олександр також мешканці постраждалого будинку. Їхня квартира знаходилася на 10 поверсі й теж постраждала від ракети. Вони розповіли журналістам "Радіо Свобода" про те, що від їхнього житла не залишилося нічого. Вони купили квартиру пів року тому.

"Ми в момент удару були на лівому березі. У чатах почали писати про вибухи, спрацювала сигналізація і ми вирішили поїхати додому. На щастя, у квартирі нікого не було, від неї не залишилося ні цеглини, її повністю немає", — кажуть вони.

Ночуватиме пара у друзів чи родичів. Все, що в них залишилося — це речі, які були при них, і нове плаття, яке Ольга купила в день удару.

За словами місцевого жителя Артема, у момент удару він якраз їхав додому. Йому дивом пощастило — квартира особливо не постраждала, хоч і влучило "на три метри ліворуч", сказав він "Cуспільному".

Також у будинку винаймали квартиру переселенці з Красногорівки Донецької області. Ніна разом із чоловіком рік прожила на 7-му поверсі, її чоловік – інвалід війни. Під час удару жінка була у парку, потім зателефонувала дочці та консьєржці, від якої й дізналася, що постраждав саме її під’їзд. У зруйнованій квартирі також мешкали донька Ніни разом з онукою. У момент удару в будинку нікого, крім кішки, не було, тварину вдалося врятувати співробітникам ДСНС.

За словами консьєржки, вона перебувала на першому поверсі, коли почула вибух.

"Я вискочила, нічого не видно було — все в диму. Людей мало в під’їзді було. Але знаю, що в одній із квартир привалило жінку. Чоловіка вивели, а вона там залишилася", — розповіла Алла.

Ще один місцевий мешканець – Валерій. Він за кілька годин до удару по будинку виїхав на дачу, перед тим полив квіти у квартирі. Тепер він не має ні квітів, ні житла.

"Я забрав собачку і поїхав на дачу. Влучили в наш поверх, рятувальники зараз якраз заливають спальню водою... Бог відвів, що живі залишилися. Але квартира повністю [знищена], там нічого не залишилося. Я залишився у капцях, шортах та футболці", - сказав він.

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