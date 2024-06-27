Росіяни вдарили по житловій забудові: Терехов розповів подробиці вибухів у Харкові

Інформація про подію встановлюється

Вдень 27 червня російські окупанти атакували Харків. У місті пролунали вибухи. З’явилися перші подробиці.

На цей час відомо, що приліт був по житловій забудові. Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє міський голова Ігор Терехов.

"За уточненою інформацією – постраждали не корпуси навчального закладу, а район житлової забудови. Потрапляння до приватних житлових будинків. Деякі з них зруйновані. Попередньо постраждав і гуртожиток одного з наших вишів. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила", — сказав мер.

Він наголосив, що вибухи у місті прогриміли о 15:53. У моніторингових Telegram каналах повідомляють, що місто атакували авіабомбами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 25 червня російські окупанти атакували Харків авіабомбою. Удар зазнав житлової забудови одного з найбільших районів міста. Внаслідок пригоди, на щастя, обійшлося без постраждалих та загиблих.

Двома днями раніше росіяни також скинули на Харків авіабомби. Тоді у місті постраждали цивільні об’єкти. Зокрема, одна з бомб впала на територію приватної школи.