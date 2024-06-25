Росіяни атакували Харків авіабомбою: удар припав по житловій забудові (фото та відео)

За попередніми даними, люди не постраждали

Після 10:00 у Харкові пролунала серія вибухів. Росіяни КАбом (коригована авіабомба) вдарили по цивільній інфраструктурі одного з найбільших районів міста.

"Окупанти вдарили КАБом по цивільній інфраструктурі. На цю хвилину — без постраждалих", — написав у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов о 10:31.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у місті є прильоти. Росіяни вдарили по житловій забудові. На щастя, за попередньою інформацією, обійшлося без загиблих і постраждалих.

"Удар прийшовся по житловій забудові одного з найбільших районів міста. Попередньо без загиблих та постраждалих. Пошкоджені багатоквартирні будинки", — написав він.

У мережі публікують фото та відео диму, що здіймається над місцем російських ударів. Можна побачити два стовпи диму.

На жаль, у Харкові жодного дня не минає без російських ударів. 24 червня ворог також атакував його авіабомбами, що коригуються. У місті пролунало близько чотирьох вибухів.

Як повідомляв "Телеграф", днем раніше, 23 червня, росіяни також вдарили по Харкову КАБами. Під атакою опинилися житловий приватний будинок та приватна школа. Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на місці події та показав наслідки ударів.