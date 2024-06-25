Війна — день 852: Росія тероризує Харків авіаударами та рветься вперед на Торецьк

Оперативно про головне за добу

Російські окупанти продовжують тиснути на фронті на Торецькому напрямку. Росіянам потрібна хоч якась перемога, навіть якщо доведеться зазнавати для цього надвеликих втрат. На Харківщині росіяни загрузли, тому вдалися до вже звичної їм практики терору – бомбардують Харків КАБами.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 24 червня. Більш оперативну інформацію ви можете отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Бєлгородські канали повідомляють про вибухи у місті та публікують відеозаписи.

00:00 Повідомляють про потужні вибухи у російському Бєлгороді. Місцеві канали повідомили про "рої українських безпілотників".

Про те, що відбувалося 22 червня, читайте за посиланням: Війна — день 850: РФ завдала нового масштабного удару і намагається прорватися під Покровськом

Про новини та події 23 червня ми розповідали тут: Війна — день 851: росіяни нарощують кількість штурмів та закидають Україну бомбами

З ситуацією в Україні за 24 червня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 851: бої на Донеччині загострюються, а ЗСУ та РФ обмінюються авіаударами