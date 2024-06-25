Война — день 852: Россия терроризирует Харьков авиаударами и рвется вперед на Торецк

Оперативно о главном в сутки

Российские оккупанты продолжают давить на фронте на Торецком направлении. Россиянам нужна хоть какая-то победа, даже если придется нести для этого сверхбольшие потери. На Харьковщине россияне завязли, поэтому прибегли к уже привычной им практике террора – бомбят Харьков КАБами.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 24 июня. Более оперативную информацию вы можете получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Сообщают о мощных взрывах в российском Белгороде. Местные каналы сообщили о "роях украинских беспилотников".

О том, что происходило 22 июня, читайте по ссылке: Война — день 850: РФ нанесла новый масштабный удар и пытается прорваться под Покровском

О новостях и событиях 23 июня мы рассказывали здесь: Война — день 851: россияне наращивают количество штурмов и забрасывают Украину бомбами

С ситуацией в Украине за 24 июня вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 851: бои в Донецкой области обостряются, а ВСУ и РФ обмениваются авиаударами