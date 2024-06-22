Война — день 850: РФ пытается прорваться на Покровском направлении и кошмарит Украину тревогами

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре суббота, 22 июня 2024 года. Накануне был исторический для Украины день, ведь Совет ЕС утвердил переговорные рамки Украины. Однако напряженная ситуация на фронте, — Силы обороны сдерживают врага на Харьковском направлении, но очень тяжело и в Донецкой области, в частности на Покровском направлении.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 22 июня. Более оперативную информацию вы можете получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Взрывы были слышны в Харькове. Предварительно террористы попытались атаковать город ракетами С-300, одна ракета все же долетела до пригородов.

00:00 Ракетная опасность для всей территории Украины, зафиксировал взлет МиГ-31К. Кроме того, в воздушном пространстве Украины есть вражеские дроны, а с аэродрома "Оленья" взлетели борты Ту-95 (в случае боевого вылета запуск и вхождение ракет в воздушное пространство Украины ожидается в районе 3-4 утра).

Враг оккупировал Шумы и продвинулся в Северном на Торецком направлении, а также продвинулся в районе Сокола под Очеретиным, — сообщают аналитики DeepState.

Карта боевых действий в Донецкой области по состоянию на начало дня 22 июня:

Карта боевых действий DeepState 22.06.2024

О том, что происходило 19 июня, читайте по ссылке: Война — день 847: ожесточенные бои на Донбассе продолжаются, а россияне собирают новую группировку войск

О новостях и событиях 20 июня мы рассказывали здесь: Война — день 848: россияне пытаются прорваться на новых направлениях и обстреливают Украину ракетами

С ситуацией в Украине за 21 июня вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 849: сложная ситуация в Донецкой области и утверждение рамки переговоров о вступлении Украины в ЕС