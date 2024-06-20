Война — день 848: россияне пытаются прорваться на новых направлениях и обстреливают Украину ракетами

Оперативно о главном за сутки

Украинские военные продолжают удерживать позиции, не дают россиянам возможности продвинуться и истощают их силы. Вместе с тем оккупанты продолжают наносить удары с использованием артиллерии, дронов и авиабомб, чем хотят пробить брешь в украинской линии обороны. Наибольшая активность захватчиков наблюдается на Покровском направлении, однако они также заметно активизировались на Краматорском. В ВСУ же говорят, что сейчас Украина вошла в наиболее критический этап войны.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 20 июня. Более оперативную информацию вы можете получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Оккупанты запустили беспилотники по Украине, минимум четыре группы наблюдаются в разных областях. Кроме того, сообщалось о взлете российских бомбардировщиков с аэродрома "Оленья"

С ситуацией в Украине за 17 июня вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 845: россияне значительно усилили наступление на одном из направлений и бомбят мирные города

О том, что происходило 18 июня, читайте по ссылке: Война — день 846: оккупанты пытаются прорваться на Донбассе, а ВСУ устроили охоту за российской ПВО

О новостях и событиях 19 июня мы рассказывали здесь: Война — день 847: ожесточенные бои на Донбассе продолжаются, а россияне собирают новую группировку войск