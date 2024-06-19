"Самый критический этап войны": военный откровенно рассказал о ситуации на фронте

У россиян нет конкретных целей. Они будут идти, пока их не остановят

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году сейчас идет самый критический этап войны. В этом году россияне смогли захватить Авдеевку и едва не прорвали фронт.

Ситуация действительно критическая и непростая для Украины. Об этом рассказал комбат Второго батальона Третьей штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук в интервью УП.

"Для меня война идет не 2,5 года и не 10. Я вижу ее в гораздо более широком, несколькосотлетнем, даже тысячелетнем контексте. Но если мы говорим о двух с половиной годах обострения, то сейчас для меня самый критический этап войны. Почему? Люди наблюдали события в Авдеевке, после Авдеевки – чуть ли не прорыв фронта противником.

Каждый такой критический этап требует максимальной концентрации усилий, высокого боевого духа и единства народа и власти. Но, к большому сожалению, единения в обществе нет, считает военный. Люди любят обновлять DeepState Map и делать ложные выводы. Многие считают, что ситуация стабилизировалась. Но это не так, заметил Дмитрий Кухарчук. Кроме того, все чаще можно услышать о том, что нужно начать переговоры о мире с РФ даже при условии потери части территорий.

"Я не делю отдельно миры военных и гражданских. Я разделяю мир украинцев и мир хо*лов. И, к большому сожалению, хо*лов сегодня гораздо больше. Хо*ол в Днепре согласится на то, чтобы отдать Донецкую и Луганскую область. Хо *ол в Киеве согласится на то, чтобы отдать левобережную Украину. А хо*ол во Львове согласится на то, чтобы отдать Украину по Збручу. Это отличие хо*ла", – объяснил он.

По словам комбата 3-й штурмовой, не стоит придавать большого значения взятию того или иного города. "Взятие Часового Яра означает не больше, чем взятие Часового Яра. Вероятное взятие Константиновки, Дружковки, Славянска и Краматорска означает не больше, чем взятие этих населенных пунктов.", – объяснил он. Но добавил, что потеря любых территорий — это безусловно критично. Но любой населенный пункт ничем не важнее другого. Поэтому драматизировать момент совершенно не нужно. Несмотря на отдельные потери территорий, украинские Вооруженные Силы продолжают оказывать решительное сопротивление и наносить чувствительные удары россиянам.

Военный добавил, что у противника нет целей и задач взять Донецкую и Луганскую область или Харьковскую, Сумскую или Киевскую. Они будут идти, пока их не остановят.

Ранее "Телеграф" сообщил, что президент Владимир Зеленский рассказал о ситуации на фронте. По его словам, украинские войска не дали россиянам прорвать оборону в Харьковском направлении, а ситуация на фронте стабилизируется. При этом в Киеве не исключают, что война будет закончена уже в 2024 году.