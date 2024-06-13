Перед получением F-16 Украина пошла на важный шаг: в ISW сообщили детали

Системы ПВО С-300/С-400 и истребители Су-57 являются важными средствами ПВО и авиации, которые лишают Украину возможности осуществлять полеты на самолетах вблизи фронта

Украинские войска стремятся ослабить российскую противовоздушную оборону. В случае успеха это даст возможность Украине более эффективно использовать пилотируемую авиацию в долгосрочной перспективе.

Такое мнение высказали аналитики Института изучения войны (ISW). В связи с этим они упоминают украинские удары в ночь с 11 на 12 июня по одной батарее С-300 и двум батареям С-400 вблизи оккупированных Бельбека и Севастополя в Крыму.

На геолокационных снимках, опубликованных 12 июня, можно видеть поврежденные и уничтоженные российские средства С-300 к северу от оккупированной Евпатории и уничтоженную российскую радиолокационную систему С-400 к югу от оккупированного Джанкоя. Это подтверждает сообщение украинского Генштаба от 10 июня об ударах по российским средствам ПВО в этих районах.

"Некоторые российские источники предполагают, что украинские войска использовали ATACMS во время удара 11-12 июня, хотя ISW не может подтвердить, какие именно системы использовали украинские войска", − отметили аналитики.

При этом, из-за уничтожения своих систем ПВО в Белгородской области российское командование перебросило туда средства ПВО из Крыма. Это ослабило ПВО на полуострове.

Аналитики также указывают на уточнение спикера ГУР Андрея Юсова, что удары украинских беспилотников по аэродрому Ахтубинск в Астраханской области между 7 и 8 июня были более результативными, чем сообщалось изначально. Было повреждено два российских истребителя Су-57, а не один.

Подчеркивается, что системы ПВО С-300/С-400 и истребители Су-57 являются важными средствами ПВО и авиации, которые лишают Украину возможности осуществлять полеты на самолетах вблизи фронта. Таким образом они поддерживают российские наступательные операции в Украине.

"Украинские войска вероятно стремятся ослабить российскую противовоздушную оборону до того, как Украина получит значительное количество самолетов, чтобы создать условия для будущего использования Украиной пилотируемой авиации ближе к прифронтовым районам. Украинские войска вероятно пытаются ослабить российскую противовоздушную оборону в преддверии ожидаемых поставок истребителей F-16 в Украину, которые, как сообщается, начнутся в небольших количествах летом и осенью 2024 года", — пишут аналитики.

По их мнению, со временем украинские войска смогут поддерживать свои наземные операции авиацией. Для этого они должны получить достаточное количество истребителей, в достаточном количестве должны быть подготовлены пилоты и ослаблена ПВО РФ.

Как сообщал "Телеграф", по мнению западных аналитиков, последние атаки на российские аэродромы в оккупированном Крыму показали, что россияне не способны защитить свои ЗРК, которые и должны были обеспечивать защиту неба от украинских ракет. И это при том, что там размещены новейшие С-400.