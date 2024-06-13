Война — день 841: Украина выносит ПВО россиян, а оккупанты "буксуют" на Харьковщине

Оперативно о главном за сутки

Российские оккупанты продолжают давить в Донецкой области, а наиболее жарким остается Покровское направление. При этом на Харьковском направлении дела у них идут не настолько хорошо, что стало возможно благодаря точечному использованию западного дальнобойного оружия и постепенному уничтожению основного количества боевой техники. При этом стороны продолжают обмениваться ракетными ударами, россияне используют ночной террор с привлечением стратегических бомбардировщиков и дронов, а украинские войска методично уничтожают средства ПВО, в том числе и в Крыму.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 13 июня. Более оперативную информацию вы можете получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Глава ГУР Кирилл Буданов говорит, что россияне уже почувствовали эффект от разрешения Украине бить по РФ западным оружием.

О новостях и событиях 10 июня мы рассказывали здесь: Война — день 838: россияне ослабили наступление на Харьковщине, но активировались в других местах

С ситуацией в Украине за 11 июня вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 839: россияне "раскачивают" Сумщину и давят в Донецкой области

А о том, что происходило 12 июня, читайте по ссылке: Война — день 840: оккупанты замедлились на Харьковщине, но продолжают ночной воздушный террор