Война — день 838: россияне ослабили наступление на Харьковщине, но активировались в других местах

Оперативно о главном за сутки

Российские оккупанты продолжают давить на Покровском направлении (Донецкая область), где в среднем происходит половина суточных боестолкновений. При этом неудачное наступление на Харьковском направлении привело к тому, что армия захватчиков понесла огромные потери в боевой технике и живой силе, из-за чего на восстановление армии до довоенного уровня могут понадобиться десятилетия. Из-за нехватки живой силы россиянам даже приходится гнать на фронт студентов из африканских стран под угрозой депортации.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 10 июня. Более оперативную информацию вы можете получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Проект DeepState прокомментировал видео с "захватом" кадыровскими террористами н/п Рыжевка Сумской области. Село было пустым и находилось в "серой зоне", туда часто заходят российские ДРГ. Поэтому все заявление – очередная попытка ИПСО со стороны российских террористов, что не означает отсутствия угрозы на Сумщине.

00:00 В Сумской области и в самих Сумах из-за состояния энергетики частично пропало водоснабжение и электричество.

О новостях и событиях 7 июня мы рассказывали здесь: Война – день 835: Еврокомиссия рекомендовала Украину в ЕС, а США выделили большой пакет помощи

С ситуацией в Украине за 8 июня вы можете ознакомиться в этом материале: Война – день 836: мир объединяется вокруг Украины, а россияне усиливают провокации

А о том, что происходило 9 июня, читайте по ссылке: Война — день 837: россияне несут рекордные потери, но продолжают прорываться на ряде направлений