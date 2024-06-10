"Изменилось абсолютно все": боец ВСУ объяснил разницу между войной в феврале 2022-го и сейчас

У россиян большой поток выработки артбоеприпасов

В Украине уже более двух лет продолжается война, которую в 2022 году развязала Россия. Однако есть ли разница между началом полномасштабного вторжения и сейчас?

Ответ на этот вопрос дал военнослужащий с позывным "Исток" из Третьей штурмовой бригады в интервью УП. Он говорит, что все меняется.

"Я не могу судить максимально объективно, потому что сейчас не участвую в активных боевых действиях, но могу судить обще по опыту моих собратьев, близких друзей, товарищей, командиров, с которыми общаюсь, с которыми идет постоянный обмен происходящего на фронте. Это абсолютно другая война. Тогда почти не было такого интенсивного использования FPV, тогда можно было пехоте гулять по посадке, заходить вплотную к противнику.

У него уточнили, идет ли сейчас технологическая позиционная война. На что он ответил, что агрессивная позиционная война с повышенными технологиями, переходом в то, что пехота решает все. И в то же время уничтожение пехоты сейчас стало очень легким. FPV, КАБы, ФАБы очень упрощают эту задачу. В том числе из-за того, что у россиян большой поток выработки артбоеприпасов.

"ВПК у них работает – и работает очень хорошо", – заявил он.

Ранее Телеграф писал, что в течение нескольких месяцев российская армия достигла лишь ограниченных успехов на поле боя в Украине, хотя украинской армии не хватает оружия и боеприпасов. Это становится все более серьезной проблемой для президента РФ Владимира Путина, поскольку его военное преимущество начинает исчезать.