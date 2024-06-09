РФ могла потерять в Азовском море военный корабль: назван "подозреваемый" (фото, карта)
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Оккупанты решили спрятать корабль в Ейске, но…
Российские оккупанты могли лишиться еще одного своего корабля. Его атаковали беспилотники.
Об этом сообщает мониторинговый паблик "Крымский ветер". По его данным, 9 июня в Азовском море между Бердянском и Приморском было зафиксировано на рейде "несколько судов негражданского вида". А уже около полуночи украинский БПЛА атаковал один из них у порта Ейск. Он, предварительно, утонул.
"Утром вся информация об атаке была удалена из всех роспабликов. Похоже, что оккупанты решили спрятать корабль в Ейске, но что-то пошло не так. Ждем официальных сообщений от ВСУ", — отмечается в посте.
Также "Крымский ветер" публикует спутниковые снимки возможной цели беспилотников. OSINT-исследователи подсчитали, что длинна этого корабля составляла 96 метров (измерено по спутникову снимку, точность плюс-минус несколько метров). Под такие характеристики подпадают патрульные корабли проекта 22160 типа "Василий Быков". Такие корабли, к слову, ВСУ уже поражали еще в прошлом году.
Напомним, ранее мы писали о том, что Украина впервые в истории поразила российский Су-57.