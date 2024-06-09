Самолет на вес золота: сколько стоит истребитель Су-57, который поразила украинская разведка

В армии РФ в настоящее время находится от 8 до 15 таких самолетов

Истребитель Су-57, который ГУР поразило на аэродроме "Ахтубинск", является штучным и очень дорогим экземпляром российской авиации. Речь идет о миллиардах долларов, а, соответственно, колоссальном ущербе.

"Телеграф" рассказывает о том, насколько "больно" ГУР по бюджету ВС РФ. Так, по данным из открытых источников, стоимость одной единицы (себестоимость) Су-57 достигает около 27 миллионов долларов (2,3 миллиарда рублей). Отметим, что эти цифры еще 2019 года. Тогда Путин хвастался, что Минобороны РФ закупит 76 таких летательных аппаратов на сумму 170 миллиардов рублей. Таким образом, учитывая современные реалии, можно предположить, что сегодняшняя цена одного такого самолета может быть намного больше, чем 27 миллионов долларов.

К слову, тут также стоит отметить, что этот контракт так до сих пор и не выполнен. В армии РФ в настоящее время находится от 8 до 15 таких самолетов. И это при том, что многие из них являются прототипами.

Примечательно, что за цену одного такого истребителя РФ могла построить, например, 2 новейших Су-35 (его себестоимость доподлинно неизвестна, но, по словам бывшего главкома ВКС РФ, генерал-полковника Виктора Бондарева, стоимость одного Су-35 превышает 1 млрд рублей – то есть более 14 млн долларов), которые в отличие от данного "вундерваффе", вполне реальны и воюют. При этом, учитывая его штучность, на самом деле Су-57 для оккупантов является на вес золота.

За это "вундерваффе", к слову, российское Минобороны, уже критикуют российские z-военкоры. Например, Fighterbomber истерит, что "за цену только одного этого Су-57, укрытия от БПЛА можно было построить всем самолётам ОТА (оперативно-тактическая авиация) страны".

Напомним, ранее мы писали о том, что появились детали удара по российскому Су-57.