В армії РФ в даний час перебуває від 8 до 15 таких літаків

Винищувач Су-57, який ГУР уразило на аеродромі "Ахтубінськ", є штучним та дуже дорогим екземпляром російської авіації. Йдеться про мільярди доларів, а, відповідно, колосальні збитки.

"Телеграф" розповідає про те, наскільки "боляче" ГУР вдарило по бюджетах ЗС РФ. Так, за даними з відкритих джерел, вартість однієї одиниці (собівартість) Су-57 досягає близько 27 мільйонів доларів (2,3 мільярда рублів). Зазначимо, що ці цифри ще 2019 року. Тоді Путін вихвалявся, що Міноборони РФ закупить 76 таких літальних апаратів на суму 170 мільярдів рублів. Таким чином, враховуючи сучасні реалії, можна припустити, що сьогоднішня ціна одного такого літака може бути набагато більшою, ніж 27 мільйонів доларів.

До речі, тут також слід зазначити, що цей договір так і досі не виконаний. В армії РФ нині перебуває від 8 до 15 таких літаків. І це при тому, що велика їх частина є прототипами.

Примітно, що за ціну одного такого винищувача РФ могла побудувати, наприклад, 2 новітніх Су-35 (його собівартість достеменно невідома, але, за словами колишнього головкому ВКС РФ, генерал-полковника Віктора Бондарєва, вартість одного Су-35 перевищує 1 млрд. рублів – тобто більше 14 млн доларів), які на відміну від цього "вундерваффе", цілком реальні і воюють. При цьому з огляду на його штучність насправді Су-57 для окупантів є на вагу золота.

За це "вундерваффе", до речі, російське Міноборони, вже критикують російські z-військкори. Наприклад, Fighterbomber істерить, що "за ціну лише одного цього Су-57, укриття від БПЛА можна було збудувати всім літакам ОТА (оперативно-тактична авіація) країни".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з’явилися деталі удару по російському Су-57.