"Геноцид російських "Су": ЗСУ збили шостий за місяць російський бойовий літак (відео)

Зенітники 110 ОМБр снайперськи відпрацювали ще по одному "Су"

ЗСУ збили другий за день російський бойовий літак у небі над Донбасом. Ця втрата стала для російських ВКС вже шостою за місяць.

Про це повідомляє пресслужба 110 ОМБр. Саме її бійці і приземлили ворожу пташку. За словами військових, йдеться про штурмовик Су-25.

"Напередодні наші хлопці, посадили на вічну стоянку в донбаських степах ворожий Су-25. Це раз. А вже сьогодні нестримні зенітники 110 ОМБр снайперськи відпрацювали по іще одному Су. Це два.

Росіянам досі не вистачає клепки зрозуміти, що ми не дамо їм можливості засмічувати наш повітряний простір своїм літаючим залізом. Будемо збивати й далі!", — обіцяють захисники.

На підтвердження своїх слів бійці опублікували відео з місця подій. Важливо: ролик починається із комп’ютерної графіки, місце падіння літака можна побачити на останніх секундах відео.

Це вже п’ятий російський Су-25, знищений тільки з початку травня.

Для довідки: Су-25 – спеціалізований штурмовик розробки часів СРСР для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій вдень та вночі за умов візуальної видимості цілі, а також знищення об'єктів із заданими координатами у випадку льотної погоди. Наразі Росія не виготовляє такі літаки, а тільки модернізує існуючі екземпляри.

Нагадаємо, що 4 травня бійці 110 окремої механізованої бригади збили російський Су-25, на Авдіївському напрямку. Потім був збитий ще один — 9 травня. Такий же літак було знищено й 11 травня на тому ж напрямку. Четвертий російський Су-25 було збито 18 травня на тому ж напрямку. Як і в минулі рази, літак "приземлили" українські зенітники зі 110-ї окремої механізованої бригади.