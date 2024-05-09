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Вже другий в травні: росіяни втратили черговий Су-25, пишуть у мережі

Автор
Ангеліна Тараненко Ангеліна Тараненко
Дата публікації
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Автор
Нацгвардія Новина оновлена 09 травня 2024, 16:02

Інформація поки не підтверджена Генштабом ЗСУ

Сьогодні вдень, 9 травня, у мережі з’явилася інформація про ще один збитий російський літак Су-25. Раніше, такий самий літак було збито в Донецькій області 4 травня.

Інформація про втрату росіянами літака з’явилася у кількох моніторингових пабліках у Telegram. Зазначається, що нібито збили штурмовик на Авдіївському напрямку.

Повітряні сили України інформацію про це наразі не підтвердили. Чекаємо на офіційну заяву.

Літак Су-25: що відомо

Су-25 — одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій вдень та вночі за умов візуальної видимості цілі, а також знищення об'єктів із заданими координатами у випадку льотної погоди. Об'єктом ураження можуть бути наземні та надводні цілі, а також повітряні маловисотні, повільні цілі.

  • виробник ОКБ Сухого
  • екіпаж 1 чол.
  • швидкість максимальна біля землі 950 км/год
  • крейсерська швидкість 750 км/год
  • максимальна залітна вага 17350 кг
  • вага озброєння 4000 кг
  • практична стеля 7000 м

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у ЗСУ підтвердили знищення російського Ту-22М3. Це сталося вночі, 19 квітня.

Теги:
#Су-25 #Літак Су-25 #Штурмовик Су-25