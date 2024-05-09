Вже другий в травні: росіяни втратили черговий Су-25, пишуть у мережі

Інформація поки не підтверджена Генштабом ЗСУ

Сьогодні вдень, 9 травня, у мережі з’явилася інформація про ще один збитий російський літак Су-25. Раніше, такий самий літак було збито в Донецькій області 4 травня.

Інформація про втрату росіянами літака з’явилася у кількох моніторингових пабліках у Telegram. Зазначається, що нібито збили штурмовик на Авдіївському напрямку.

Повітряні сили України інформацію про це наразі не підтвердили. Чекаємо на офіційну заяву.

Літак Су-25: що відомо

Су-25 — одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій вдень та вночі за умов візуальної видимості цілі, а також знищення об'єктів із заданими координатами у випадку льотної погоди. Об'єктом ураження можуть бути наземні та надводні цілі, а також повітряні маловисотні, повільні цілі.

виробник ОКБ Сухого

екіпаж 1 чол.

швидкість максимальна біля землі 950 км/год

крейсерська швидкість 750 км/год

максимальна залітна вага 17350 кг

вага озброєння 4000 кг

практична стеля 7000 м

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у ЗСУ підтвердили знищення російського Ту-22М3. Це сталося вночі, 19 квітня.