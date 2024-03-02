ЗСУ атакували ще два літаки росіян: командувач Повітряних сил зробив інтригуючу заяву

Окупантам стає дедалі важче літати

Збройні сили України здійснили бойове застосування зенітних керованих ракет по двох ворожих літаках Су-34 та Су-35. Наразі очікується підтвердження ураження цілей.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук. За його словами, противник продовжує атакувати на східному напрямку із застосуванням керованих авіабомб із літаків тактичної авіації.

"Щойно відбулось бойове застосування зенітних керованих ракет по двох ворожих літаках Су-34 та Су-35. Очікуємо підтвердження бажаного результату. Літати окупантам стає дедалі важче, та ми потребуємо більше систем, більше зброї, аби очистити наше небо", — написав він.

Для довідки: Су-34 є багатоцільовим бомбардувальник, призначений для завдання ударів авіаційними засобами ураження по цілях противника в оперативній і тактичній глибині з зосередженням основних зусиль на віддаленні 150-600 км від лінії бойового зіткнення. Його основні завдання — удар по наземних та повітряних цілях. З іншого боку, Су-34 може нести різні типи ракет, бомб, і навіть вести повітряний бій.

Су-35 — це радянський/російський багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Він є глибокою модернізацією винищувача Су-27. Су-35 призначений для перехоплення та знищення у далеких і ближніх боях усіх класів повітряних цілей. Також він використовується для ураження наземних та надводних об’єктів військ, наземної інфраструктури тощо.

Варто зазначити, що у випадку підтвердження інформації про знищення цих літаків, загальна кількість збитих ворожих борті за останні два тижні збільшиться до 16 одиниць.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ 2 березня повідомили, що напередодні близько 09:00 на східному напрямку було знищено ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34. Він намагався завдати удару по наших позиціях керованими авіабомбами.