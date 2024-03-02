ВСУ атаковали еще два самолета россиян: командующий Воздушными силами сделал интригующее заявление

Оккупантам становится все труднее летать

Вооруженные силы Украины осуществили боевое применение зенитных управляемых ракет по двум вражеским самолетам Су-34 и Су-35. Ожидается подтверждение поражения целей.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук. По его словам, противник продолжает атаковать на восточном направлении с применением управляемых авиабомб из самолетов тактической авиации.

"Только что произошло боевое применение зенитных управляемых ракет по двум вражеским самолетам Су-34 и Су-35. Ожидаем подтверждения желаемого результата. Летать оккупантам становится все труднее, но нам нужно больше систем, больше оружия, чтобы очистить наше небо", — написал он.

Для справки: Су-34 представляет собой многоцелевой бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов авиационными средствами поражения по целям противника в оперативной и тактической глубине с сосредоточением основных усилий на удалении 150−600 км от линии боевого соприкосновения. Его основные задачи — удар по наземным и воздушным целям. Кроме того, Су-34 может нести разные типы ракет, бомб, а также вести воздушный бой.

Су-35 – это советский/российский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Он представляет собой глубокую модернизацию истребителя Су-27. Су-35 предназначен для перехвата и уничтожения в дальних и ближних боях всех классов воздушных целей. Также используется для поражения наземных и надводных объектов войск, наземной инфраструктуры и т.д.

Следует отметить, что в случае подтверждения информации об уничтожении этих самолетов, общее количество сбитых вражеских бортов за последние две недели увеличится до 16 единиц.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ 2 марта сообщили, что накануне около 09:00 на восточном направлении был уничтожен вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34. Он пытался нанести удар по нашим позициям управляемыми авиабомбами.