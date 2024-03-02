Ночной обстрел Украины: ВСУ сбили десяток дронов и подтвердили еще одну большую потерю у россиян

В ВСУ подтвердили уничтожение еще одного самолета РФ накануне

Во время сегодняшней ночной атаки на Украину силы ПВО сбили еще один вражеский самолет. Помимо этого, было уничтожено 14 БПЛА типа "Shahed".

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. К сожалению, из-за ударов по Одесской и Харьковской областях и падения обломков сбитых целей есть пострадавшие и погибшие.

Так, в ночь на 2 марта армия РФ атаковала Украину тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-35. Они были запущены из временно оккупированной части Херсонской и Донецкой областей. Также враг запустил 17 ударных беспилотников "Shahed" из Приморско-Ахтарска в России и Балаклеи в Крыму.

Сбивали вражеские цели зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. В итоге было уничтожено 14 дронов в пределах Одесской, Николаевской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей.

Кроме того, в пятницу, 1 марта, на восточном направлении был сбит российский истребитель-бомбардировщиков Су-34. Самолет пытался нанести удары по позициям ВСУ управляемыми авиабомбами. По словам советника главы оккупированного Мариуполя Петра Андрющенко, самолет был сбит около 9:00 между Мариуполем и Волновахой.

Сперва предположили, что это мог быть большой БПЛА, но сегодня в Командовании Воздушными Силами подтвердили, что это был самолет.

"Наши передают, как видели только что падение, аналогичное предыдущему. Поэтому все российские z-военкоры летуны уходят в задницу. Подтверждено физически с места", — написал Андрющенко.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что этой ночью громко было не только в Украине, но и на территории РФ. В Питере неизвестный дрон влетел в жилые дома. Жители пожаловались, что сначала увидели яркую вспышку, а за ней последовал взрыв.