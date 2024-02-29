Уничтожение второго А-50 ВКС РФ – эксперт назвал 3 главных последствия успеха Украины

Уничтожение самолета поможет как на передовой, так и в тылу

Успешная операция ГУР МО и Воздушных сил Украины "приземливших" второй самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50, имеет ряд важных последствий для Украины. Их как минимум три.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил старший научный сотрудник Института космических исследований НАН Украины Алексей Парновский. По его мнению выгоду от уничтожения А-50 получат украинские БПЛА, летчики и мирные жители.

Самолет ДРЛО А-50

Этими преимуществами эксперт назвал:

ПЕРВОЕ. На сегодняшний день самолеты А-50У являются наиболее эффективным средством обнаружения низковысотных воздушных целей (КР, БПЛА) в арсенале РФ, как итог – украинские БПЛА смогут работать более эффективно и без помех;

ВТОРОЕ. Без информации от А-50 или А-50У самолеты фронтовой авиации россиян будут иметь значительно ограниченные возможности выявления воздушных целей. Это связано с "философией" Су-27 как чистого перехватчика, наводимого на цель по командам с земли и не обеспечивающего пилота полноценной ситуационной осведомленностью исключительно бортовыми средствами. Поэтому, когда в Украине наконец начнут работать F-16 и другие типы западных самолетов, на их стороне будет существенное преимущество;

ТРЕТЬЕ. Самолеты А-50 и А-50У являются воздушным компонентом системы морской космической разведки и целеуказания (МКРЦ) "Лиана", обеспечивающей целеуказание ракетам "Калибр" и "Циркон". Учитывая, что орбитальный сегмент этой системы недостроен и работает неправильно, это может негативно повлиять на возможность применения этих видов ракет.

В пользу того, что ВСУ специально охотятся за российскими самолетами ДРЛО как А-50 говорит и мнение западных СМИ, считающих, что тем самым готовятся наилучшие условия для будущего применения F-16.