Украина расчищает небо для F-16: о чем говорит сбитие второго российского А-50

Россиянам придется срочно искать новый способ противостоять украинским самолетам

Украинские военные расчищают побережье Черного моря от российских средств обнаружения и ПВО, готовясь к прибытию истребителей F-16. В рамках этой борьбы скорее всего был уничтожен российский самолет А-50У.

Как говорится в материале The Eurasian Times, ВСУ по всей видимости устроили охоту за самолетами дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) и системами ПВО С-400. По мнению издания, такие действия ВСУ значительно усложнили работу российской авиации.

"Потеря очередной системы А-50 означает серьезную угрозу для лучших боевых самолетов РФ, вроде Су-35, и полную катастрофу для других ее самолетов", — говорится в материале.

Отмечается, что самолеты ДРЛО А-50 могут работать в паре с ЗРК С-400, чтобы обнаружить и поразить украинскую авиацию на дальнем расстоянии. К примеру с помощью ракет 40Н6 заявленная дистанция поражения увеличивается до 380 километров, что было основной ставкой оккупантов в борьбе с американскими F-16, которые вскоре поднимутся в украинское небо.

Однако с октября 2023 года украинские войска начали активную охоту на С-400. Издание пишет, что ВСУ смогли уничтожить 3-4 пусковые установки в Луганской области в ходе спланированной атаки с применением разных тактик, перегрузки ПВО и налетов с разных сторон.

Теперь же повреждение одного А-50 в Беларуси в 2023 году и уничтожение еще двух в начале 2024 года наверняка заставит россиян заняться поисками других способов остановить F-16.

Как сообщалось ранее, вечером 23 февраля в акватории Азовского моря был уничтожен уже второй самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. По данным ГУР МО, уничтожен был "летающий радар" А-50У, модифицированная версия самолета А-50 стоимостью не менее 350 миллионов долларов США. До этого 14 января, был сбит самолет А-50, тоже над Азовским морем.