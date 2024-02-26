Секрет уничтожения А-50: похоже, Украина действительно реанимировала старые ракеты – Forbes

Официально Украина сняла с эксплуатации свои С-200 еще в 2013 году.

Украина, похоже, действительно смогла сотворить чудо, модернизировав очень старые ракеты 5В28, предназначенные для стрельбы из комплексов С-200. Это позволило ей доставать российские самолеты на таких расстояниях, где им не грозит даже американский ЗРК Patriot.

Об этом пишет издание Forbes со ссылкой на мнение экспертов. Эксперты считают, что Украина использует именно С-200; эта мысль окрепла после того, как был сбит уже второй российский А-50.

Несмотря на то, что комплекс С-200 считается устаревшим – его приняли на вооружение в 1967 году – это единственная украинская система, способная поражать самолеты на расстоянии как минимум 250 километров. Украина применяла переработанные С-200 для ударов по земле, как россияне делают с ракетами С-300 и С-400. Однако воздушные цели такими ракетами еще не сбивали.

Задачей С-200 был перехват крупных американских стратегических бомбардировщиков на большой высоте и расстоянии. Семитонная ракета 5В28 может лететь на расстояние до 300 км (С-200 "Дубна") и на высоту до 40 км. Она несет 200-килограммовую боеголовку, которая уничтожит любой самолет – если попадет.

Официально Украина сняла с эксплуатации С-200 еще в 2013 году, отправив пусковые и ракеты к ним на склад. Однако еще до начала вторжения российских террористов украинское правительство рассматривало варианты обновления и модернизации С-200. Судя по точности, продемонстрированной ракетами во время наземных ударов – модернизация все же состоялась.

"Теперь вопрос на миллиард долларов: сколько 5В28 осталось у Украины? Военно-воздушные силы Украины могли владеть сотнями — даже тысячами — ракет, когда сняли С-200 примерно в 2013 году. Но большие, наполненные химикатами ракеты не существуют вечно. Поэтому, возможно, украинцы получили свежие партии 5В28 от своих союзников, до сих пор эксплуатирующих С-200. Поляки, возможно. Или даже болгары", – резюмирует издание.

Как писал "Телеграф", вечером 23 февраля в акватории Азовского моря был уничтожен уже второй самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. По данным ГУР МО, уничтожен был "летающий радар" А-50У, модифицированная версия самолета А-50 стоимостью не менее 350 миллионов долларов США. До этого 14 января, был сбит самолет А-50, тоже над Азовским морем.

Напомним, как ранее мы писали, недавно ВСУ приземлили еще два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35. На следующий день еще один российский самолет стал "вечнополетным".

Утром 19 февраля стало известно, что ВСУ сбили еще два самолета – Су-34 и Су-35. Один упал у Мариуполя, другой отправился изучать глубины Азовского моря. Всего за февраль были сбиты семь российских самолетов.