"Это все путинская икона": пропагандисты РФ выдали свою версию сбития самолета А-50У, в сети смеются

Россиянам выгоднее списать потери на свои ошибки, чем на работу ВСУ

Вечером пятницы, 23 февраля, украинские военные "приземлили" очередной российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У, а российские пропагандисты уже начали вещать о том, что он якобы был сбит российским же ЗРК С-400.

Информация об этом появилась в telegram-каналах z-блогеров, самолет А-50У летел в сопровождении истребителя Су-35, когда поступил сигнал о приближении украинской ракеты С-200. После этого экипажи ЗРК С-400 якобы попытались перехватить ракету, но произошел сбой в системе "свой-чужой" после чего произошло сбитие своего самолета.

При этом пропагандисты браво заявляют, что украинская С-200 была успешно перехвачена. Таким образом россияне пытаются заявить, что это не у них "дырявая" противовоздушная защита, а что их "не имеющая аналогов" авиация за сотни миллионов долларов не имеет никакой защиты от своей ПВО.

Стоит отметить, что это далеко не первый раз, когда россияне списывают потери авиации не на украинскую ПВО, а на российский "дружественный огонь". К примеру, так было в мае 2023 года, когда ВСУ сбили два самолета и три вертолета за день над Брянской областью и так было после сбития предыдущего А-50 в январе 2024 года.

Поскольку версия россиян уже начала приедаться, то в сети уже традиционно начали шутить на эту тему. Например, некоторые вспомнили, что сбитие самолета произошло после того, как российский диктатор 21 февраля передал воздушным силам икону.

Напомним, западные эксперты ранее объясняли, почему россиянам выгоднее заявить о том, что их дорогостоящую технику уничтожает своя ПВО, а не украинцы. По их словам, это является частью кампании по деморализации Украины.