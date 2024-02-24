"Баян" был забит под завязку: стало известно, сколько россиян погибло во сбитом А-50У

Минус 10 военных РФ

В пятницу вечером, 23 февраля, благодаря сотрудничеству ГУР и Воздушных сил был сбит российский самолет А-50У. Известно, что погиб весь экипаж борта – 10 россиян.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники. В частности, на борту самолета было пять майоров, три капитана, прапорщик и лейтенант.

Заметим, что в военно-транспортной авиации есть семь самолетов дальнего радиолокационного обнаружения.

Также известно, что в результате падения самолета жертв на земле не было.

Среди погибших:

командир корабля – майор Боровиков;

помощник командира – майор Чанцев;

штурман – капитан Провалов;

бортовой инженер – капитан Васильев;

старший воздушный радист – прапорщик Хрулев;

начальник расчета, начальник смены – майор Федосов;

штурман наведения – майор Рулюк;

штурман наведения – лейтенант Тельманов;

старший бортовой инженер – капитан Белов;

бортовой инженер – майор Солдаткин.

Напомним, что силы обороны сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У из советского ЗРК С-200.

Также ГУР сообщило, что еще 5 самолетов А-50 после "удачной охоты" были отозваны руководством России с боевых позиций.

Ранее "Телеграф" писал, что в России подтвердили потерю самолета А-50У.