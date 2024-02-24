"Баян" был забит под завязку: стало известно, сколько россиян погибло во сбитом А-50У
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Минус 10 военных РФ
В пятницу вечером, 23 февраля, благодаря сотрудничеству ГУР и Воздушных сил был сбит российский самолет А-50У. Известно, что погиб весь экипаж борта – 10 россиян.
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники. В частности, на борту самолета было пять майоров, три капитана, прапорщик и лейтенант.
Заметим, что в военно-транспортной авиации есть семь самолетов дальнего радиолокационного обнаружения.
Также известно, что в результате падения самолета жертв на земле не было.
Среди погибших:
- командир корабля – майор Боровиков;
- помощник командира – майор Чанцев;
- штурман – капитан Провалов;
- бортовой инженер – капитан Васильев;
- старший воздушный радист – прапорщик Хрулев;
- начальник расчета, начальник смены – майор Федосов;
- штурман наведения – майор Рулюк;
- штурман наведения – лейтенант Тельманов;
- старший бортовой инженер – капитан Белов;
- бортовой инженер – майор Солдаткин.
Напомним, что силы обороны сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У из советского ЗРК С-200.
Также ГУР сообщило, что еще 5 самолетов А-50 после "удачной охоты" были отозваны руководством России с боевых позиций.
Ранее "Телеграф" писал, что в России подтвердили потерю самолета А-50У.