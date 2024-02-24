Старый, но безотказный: в ГУР сказали, из чего достали российский А-50У

Ракеты для С-200 прошли в Украине серьезную модернизацию

Российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У вечером 23 февраля был сбит модернизированной ракетой из старого советского зенитно-ракетного комплекса С-200. Ракеты 5В28 прошли модернизацию, позволившую им бить на большие расстояния как по земле, так и по наземным целям.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в Главном управлении разведки Министерства обороны. Там напомнили, что комплекс 60-летней давности проходил несколько модернизаций.

"Российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У удалось сбить с зенитного ракетного комплекса дальнего радиуса действия С-200", – сообщило издание.

С-200 "Ангара" (также существует в вариантах "Вега" и "Дубна") – советский зенитно-ракетный комплекс дальнего действия, принятый на вооружение армии СССР в 1967 году. С этого момента неоднократно модернизировался, в том числе как в СССР, так и в постсоветских странах. Предназначался для поражения стратегических бомбардировщиков – носителей ядерного оружия, мог сбивать цели на высоте до 40 км и расстоянии до 300 км. Украина официально вывела С-200 из состава Вооруженных сил еще в ноябре 2013 года, но ракеты и пусковые установки оказались на складах.

С июля 2023 г. модернизированные для поражения наземных целей ракеты 5В28 комплекса С-200 начали прилетать по объектам россиян на территории РФ и во временно оккупированном Крыму. Ракетами С-200 были поражены Крымский мост, авиабаза в Ростовской области, Таганрог, Калужская область и другие. Переработанные и модернизированные С-200 могли преодолевать расстояние в 600 км.

Как писал "Телеграф", вечером 23 февраля в акватории Азовского моря был уничтожен уже второй самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. По данным ГУР МО, уничтожен был "летающий радар" А-50У, модифицированная версия самолета А-50 стоимостью не менее 350 миллионов долларов США. До этого 14 января, был сбит самолет А-50, тоже над Азовским морем.