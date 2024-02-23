Минус еще один? На Юге пропал с радаров очередной Су-34 – мониторинг

Российский самолет пытался бить ракетами по украинским городам

Вечер 23 февраля оказался урожайным на сбитые российские самолеты. Кроме "летающего радара А-50У", уничтоженного в небе над Краснодарским краем, на Юге могли сбить самолет Су-34, пытавшийся запускать ракеты по украинским городам.

Об этом сообщают мониторинговые каналы. Официальных подтверждений от Воздушных сил пока не было.

"Предварительно также прекратил существование носитель ракеты Су-34 в пределах Херсонщины. Уточняем", – говорится в сообщении.

Как писал " Телеграф ", вечером 23 февраля в акватории Азовского моря был уничтожен уже второй самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. По данным ГУР МО, уничтожен был "летающий радар" А-50У, модифицированная версия самолета А-50 стоимостью не менее 350 миллионов долларов США. До этого 14 января, был сбит самолет А-50, тоже над Азовским морем.

Напомним, как ранее мы писали, недавно ВСУ приземлили еще два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35. На следующий день еще один российский самолет стал "вечнополетным".

Утром 19 февраля стало известно, что ВСУ сбили еще два самолета – Су-34 и Су-35. Один упал у Мариуполя, другой отправился изучать глубины Азовского моря. Всего за февраль были сбиты семь российских самолетов.