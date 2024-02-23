Укр

Минус еще один? На Юге пропал с радаров очередной Су-34 – мониторинг

Автор
Антон Корж Антон Корж
Дата публикации
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Это может быть уже восьмой истребитель, сбитый ВСУ за месяц Новость обновлена 23 февраля 2024, 23:52
Это может быть уже восьмой истребитель, сбитый ВСУ за месяц. Фото Википедия

Российский самолет пытался бить ракетами по украинским городам

Вечер 23 февраля оказался урожайным на сбитые российские самолеты. Кроме "летающего радара А-50У", уничтоженного в небе над Краснодарским краем, на Юге могли сбить самолет Су-34, пытавшийся запускать ракеты по украинским городам.

Об этом сообщают мониторинговые каналы. Официальных подтверждений от Воздушных сил пока не было.

"Предварительно также прекратил существование носитель ракеты Су-34 в пределах Херсонщины. Уточняем", – говорится в сообщении.

Как писал " Телеграф ", вечером 23 февраля в акватории Азовского моря был уничтожен уже второй самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. По данным ГУР МО, уничтожен был "летающий радар" А-50У, модифицированная версия самолета А-50 стоимостью не менее 350 миллионов долларов США. До этого 14 января, был сбит самолет А-50, тоже над Азовским морем.

Напомним, как ранее мы писали, недавно ВСУ приземлили еще два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35. На следующий день еще один российский самолет стал "вечнополетным".

Утром 19 февраля стало известно, что ВСУ сбили еще два самолета – Су-34 и Су-35. Один упал у Мариуполя, другой отправился изучать глубины Азовского моря. Всего за февраль были сбиты семь российских самолетов.

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#Война #Су-34