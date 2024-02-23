Сбит еще один российский А-50, это дело рук ГУР и Воздушных сил - СМИ

В акватории Азовского моря могли сбить очередной российский самолет. По информации российских военкоров, запуск ракет был со стороны Мариуполя.

В российских Telegram-каналах делятся видео падающего горящего самолета. По предварительной информации, сбит самолет А-50, а источники "Телеграфа" в силовых структурах утверждают, что к сбитию причастны ГУР МО и Воздушные силы Украины.

ГУР МО Украины и Воздушные силы провели совместную операцию, однако других подробностей по состоянию на 19:45 нет. Очевидцы сообщают, что слышали сильный взрыв, после чего самолет загорелся и стал падать. На месте его падения бушует сильный пожар.

Как утверждают российские военкоры, самолет упал в Каневском районе Краснодарского края РФ. Также, по их информации, пуски ракет были зафиксированы со стороны Мариуполя. Очевидцы продолжают делиться кадрами горящего самолета и утверждают, что на месте его падения продолжаются взрывы. Военное руководство РФ пока никак не прокомментировало случившееся.

Новость обновляется…