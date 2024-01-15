Официально: Залужный сообщил о сбитии российских самолетов А-50 и Ил-22

В Воздушных Силах заявили, что "продолжение следует"

Главнокомандующий ВСУ подтвердил, что российские самолеты А-50 и Ил-22 были сбиты Воздушными силами Украины. Это произошло над Азовским морем вечером 14 января.

"Воины Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления противника Ил-22. Благодарю Воздушные Силы за прекрасно спланированную и проведенную операцию в Приазовье! Слава Украине!", — написал он в своем Telegram-канале, опубликовав фрагмент схемки объективного контроля.

"Минус вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления противника Ил-22! Спецоперация в Приазовье прошла успешно. Продолжение следует…", — сказано в сообщении.

Сбитые ВСУ российские самолеты – летучие радары, оборудованные радиолокационной станцией, позволяющей видеть сверху абсолютно все. Борта могут на малых высотах очень близко подходить к линии фронта, что делает невозможным работу украинской авиации. ИЛ-22 и А-50 отслеживают работу крылатыми ракетами.

"Летающий радар" А-50

Россияне используют А-50 для определения и распознавания воздушных объектов, определения координат, наведения истребителей и корректировки самолетов на фронте. В воздушном парке России насчитывается 9 таких бортов.

При базировании А-50 в Беларуси каждый взлет самолета сопровождался длительной тревогой. В феврале 2023 года дроны взорвали "провозвестника войны" на аэродроме в Мачулищах — самолет был поврежден. В целом в РФ таких бортов 9. Оценивают А-50 примерно в $330 млн.

Летный экипаж А-50 составляет 5 человек и еще 11 операторов – высококвалифицированные офицеры в звании не ниже капитана. Вероятная потеря специалистов тоже очень болезненна для России.

Командный пункт в воздухе Ил-22

Этот самолет является командным пунктом в воздухе. У него есть защищенные каналы связи, которые выдерживают серьезную радиоэлектронную борьбу. С борта такого самолета управляют действиями войск во время боев, при этом он защищен от ударов оперативно-тактическими ракетами. Его строили на базе Ил-18Д. К концу 2021 года россияне имели 5 самолетов Ил-22 и 12 самолетов Ил-22М. Последняя модернизация должна была проходить в 2022 году. Именно командный Ил-22 сбили "вагнеровцы" во время мятежа. Украинские военные в апреле 2022 также смогли повредить один из таких самолетов.

Как сообщал "Телеграф", российские СМИ и Telegram-каналы писали, что Ил-22 по ошибке якобы сбила российская ПВО. Она прикрывала Керченский мост.