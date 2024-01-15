ВСУ дотянулись? Что известно о "штабном" самолете Ил-22 и сколько их в РФ

Он может выдержать серьезную радиоэлектронную борьбу

Украинские защитники 14 января над Азовским морем могли подбить российский самолет ИЛ-22. Пилоту вроде бы удалось посадить летательный аппарат. Российские телеграмм-каналы пишут, что известно как минимум о двух раненых.

Эта "птичка" может стоить около 30 млн долларов. "Телеграф" разобрался, что известно о самолете и чем он важен для России.

Ил-22М11 – это первый советский реактивный бомбардировщик, а также первый советский тяжелый 4-двигательный реактивный самолет. Он был разработан в 1980-х на базе пассажирского самолета Ил-18Д. Всего выработали 21 такой борт. Большинство из них после распада СССР получила РФ. Пять из них в последние годы прошли модернизацию.

Воздушный командный пункт Ил-22М11

У него защищенные каналы связи, которые выдерживают серьезную радиоэлектронную борьбу. С борта такого самолета управляют действиями войск во время боев, при этом он защищен от ударов оперативно-тактическими ракетами.

По данным справочника Military Balance 2022, в начале полномасштабной войны в России было 12 самолетов Ил-22М и 10 Ил-22 (старшей модификации).

Технические характеристики

Экипаж: 5 человек (два пилота, штурман-бомбардир, стрелок-радист, кормовой стрелок)

Длина: 21,1 м

Размах крыла: 23,1 м

Высота:

Площадь крыла: 74,5 м²

Масса пустого: 14 950 кг

Нормальная взлетная масса: 20000 кг

Силовая установка: 4×ТРД ТР-1

Тяга: 4×940 кгс

Какое оружие может носить

Стрелково-пушечное: для стрельбы вперед — НС-23 (боезапас 150 снарядов); для обстрела верхней полусферы – спаренные Б-20Е (общий боезапас 800 снарядов); кормовая установка Ил-КУ-3 с одной пушкой НС-23 (боезапас 225 снарядов)

Бомбы: на внутренней подвеске: нормальная – 2000 кг, максимальная – 3000 кг.

Минобороны России официально не комментировало информацию о подбитии самолета. Но близкий к министерству обороны РФ телеграмм-канал как одну из версий произошедшего называет "дружественный огонь" российской ПВО.

Напомним, что это не первая потеря данного самолета. Ил-22 сбили "вагнеровцы" во время мятежа Евгения Пригожина.