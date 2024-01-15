ВСУ дотянулись? Что известно о "штабном" самолете Ил-22 и сколько их в РФ
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Он может выдержать серьезную радиоэлектронную борьбу
Украинские защитники 14 января над Азовским морем могли подбить российский самолет ИЛ-22. Пилоту вроде бы удалось посадить летательный аппарат. Российские телеграмм-каналы пишут, что известно как минимум о двух раненых.
Эта "птичка" может стоить около 30 млн долларов. "Телеграф" разобрался, что известно о самолете и чем он важен для России.
Ил-22М11 – это первый советский реактивный бомбардировщик, а также первый советский тяжелый 4-двигательный реактивный самолет. Он был разработан в 1980-х на базе пассажирского самолета Ил-18Д. Всего выработали 21 такой борт. Большинство из них после распада СССР получила РФ. Пять из них в последние годы прошли модернизацию.
У него защищенные каналы связи, которые выдерживают серьезную радиоэлектронную борьбу. С борта такого самолета управляют действиями войск во время боев, при этом он защищен от ударов оперативно-тактическими ракетами.
По данным справочника Military Balance 2022, в начале полномасштабной войны в России было 12 самолетов Ил-22М и 10 Ил-22 (старшей модификации).
Технические характеристики
- Экипаж: 5 человек (два пилота, штурман-бомбардир, стрелок-радист, кормовой стрелок)
- Длина: 21,1 м
- Размах крыла: 23,1 м
- Высота:
- Площадь крыла: 74,5 м²
- Масса пустого: 14 950 кг
- Нормальная взлетная масса: 20000 кг
- Силовая установка: 4×ТРД ТР-1
- Тяга: 4×940 кгс
Какое оружие может носить
- Стрелково-пушечное: для стрельбы вперед — НС-23 (боезапас 150 снарядов); для обстрела верхней полусферы – спаренные Б-20Е (общий боезапас 800 снарядов); кормовая установка Ил-КУ-3 с одной пушкой НС-23 (боезапас 225 снарядов)
- Бомбы: на внутренней подвеске: нормальная – 2000 кг, максимальная – 3000 кг.
Минобороны России официально не комментировало информацию о подбитии самолета. Но близкий к министерству обороны РФ телеграмм-канал как одну из версий произошедшего называет "дружественный огонь" российской ПВО.
Напомним, что это не первая потеря данного самолета. Ил-22 сбили "вагнеровцы" во время мятежа Евгения Пригожина.